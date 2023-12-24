AI（人工智慧）浪潮席捲全球，各家公司瘋搶人才。據美國財經媒體報導，上月才鬧出高層內鬥的ChatGPT開發商OpenAI，旗下工程師薪資是全球業界最高，上看80萬美元（約新台幣2517萬元），比起AI霸主輝達更高。新工程師與研究人員在OpenAI的工作收入，是在輝達工作的2倍。
美國財經媒體引用薪資資訊平台Levels.fyi的數據報導，AI工程師的薪資預計比非AI工程師高出12.5%。從OpenAI工程師職缺來看，開出的薪資從20萬美元到45萬美元（約新台幣630萬元到1415萬元）不等，加上獎金與股票獎勵，員工的年薪更高達近80萬美元。
OpenAI員工曾威脅要跟著執行長奧特曼（Sam Altman）一起離職跳槽。當時就有包括雲端軟體巨擘Salesforce等公司公開放話搶人，甚至承諾提供決不低於前東家的豐厚薪酬，可見其搶手程度。
從中期來看，AI人才荒似乎沒有緩跡象。在聊天機器人ChatGPT掀起AI熱潮之後，2024年又被定調為AI PC年。為推動新AI硬體與軟體的發展，對AI技能的需求將更為強烈。科技公司勢必要祭出高額薪資與豐厚獎金來搶AI人才。
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