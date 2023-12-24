台股ETF搖身變飆股！截自今（2023）年11月底為止，台股前十大ETF基金規模合計1.19兆元，占56檔台股ETF基金總規模1.398兆元的近9成，其中群益、復華旗下新台股ETF規模成長數十倍、最高達36倍；不僅如此，預期明年國內的ETF，也將持續有爆炸性成長。

台股前10大ETF，一共有6檔屬於高股息ETF，2檔市值型ETF，1檔主題式ETF，以及1檔反向ETF，以高股息ETF最吸引投資人目光，今年又以推出「月月配」的00929，引發市場的熱烈迴響為代表。

00929在今2023年6月1日成立，到10月31日為止，規模成長到1,064億元，「僅用150天衝上千億元」，擠進高股息ETF規模前十名，可見投資人對於高股息ETF相關商品的喜愛程度。

法人認為，小資族紛紛轉投台股ETF基金進行存股，主要看重兩高兩低，即配息率高、總報酬率高、費用率低、換股周轉率低等原因。尤其單檔新秀快速崛起，高配息率、也能完成填息，或月配的機制滿足投資人需求，才能快速吸金。

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