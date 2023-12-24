英國倫敦警方今天表示，街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在倫敦東南區街角才數小時就遭人拆走，警方現已依盜竊和毀損罪逮捕一名男子。

法新社報導，班克西這件最新作品，是在倫敦東南區佩克罕（Peckham）十字路口的一個「停車再開」（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機。

Two men remove a 'Banksy' stop sign from a south London street corner with apparently no one thinking to stop it



Details: https://t.co/EKcH4JRlm3 pic.twitter.com/aJ8VIyWdOG — RT (@RT_com) December 24, 2023

這件作品昨天上午出現後，班克西在社群媒體發布照片，確認這是他最新作品；不料，不到一個小時後，就有目擊者拍攝到一名男子在另一名男子協助下拆除這塊號誌。

社群媒體發布的圖片和影片顯示，其中一人腋下夾著號誌逃逸。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）起初表示不知道此事，但負責包括街道標誌等地方服務的南華克郡議會（Southwark Council）昨晚表示，希望收回號誌，已向警方報案。

今晚，警方表示已經逮捕一名男子並將他拘留。

倫敦警方發言人說：「警方正在調查這起事件。」

「我們知道有人分享該路標遭拆除的影片，有相關資訊或知道路標下落者請致電警方。」發言人並未透露更多細節。

南華克郡議會副議長阿里（Jasmine Ali）昨天砲轟這起未經授權的拆除行為。

她說：「它不該被拆除，我們希望它能回來，社區裡的每個人才能欣賞班克西的出色作品。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1121224