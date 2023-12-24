英國倫敦警方今天表示，街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在倫敦東南區街角才數小時就遭人拆走，警方現已依盜竊和毀損罪逮捕一名男子。
法新社報導，班克西這件最新作品，是在倫敦東南區佩克罕（Peckham）十字路口的一個「停車再開」（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機。
這件作品昨天上午出現後，班克西在社群媒體發布照片，確認這是他最新作品；不料，不到一個小時後，就有目擊者拍攝到一名男子在另一名男子協助下拆除這塊號誌。
社群媒體發布的圖片和影片顯示，其中一人腋下夾著號誌逃逸。
倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）起初表示不知道此事，但負責包括街道標誌等地方服務的南華克郡議會（Southwark Council）昨晚表示，希望收回號誌，已向警方報案。
今晚，警方表示已經逮捕一名男子並將他拘留。
倫敦警方發言人說：「警方正在調查這起事件。」
「我們知道有人分享該路標遭拆除的影片，有相關資訊或知道路標下落者請致電警方。」發言人並未透露更多細節。
南華克郡議會副議長阿里（Jasmine Ali）昨天砲轟這起未經授權的拆除行為。
她說：「它不該被拆除，我們希望它能回來，社區裡的每個人才能欣賞班克西的出色作品。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1121224
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：