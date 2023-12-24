美軍中央司令部表示，海軍一艘驅逐艦今天在紅海巡邏時，遭到4架無人機攻擊，美艦在被擊中前已予以擊落。

此外，一艘懸掛印度國旗的油輪，在紅海遭葉門激進組織「青年運動」（Huthi）的無人機擊中，並向當地美艦發出求救訊號。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群媒體貼文表示，這艘掛著印度國旗、非洲加彭共和國（Gabon）所屬的油輪MV Saibaba通報指出，所幸這次襲擊沒有造成人員傷亡。

中央司令部在社群平台X貼文表示，美國海軍「拉盟號」（USS Laboon）驅逐艦「擊落了4架來自葉門青年運動掌控地區、朝向美艦飛來的無人機」，並說所幸沒有人員傷亡或財產損失。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1121224

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