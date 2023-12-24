烏克蘭安全局日前稱，烏克蘭國防部一名高官因被指控在採購砲彈時涉嫌貪而被逮捕，貪汙數額約為4000萬美元（約新台幣12億4418萬元）。

美國《CNN》指出，美國多次敦促烏克蘭採取更多打擊腐敗的措施。美官員表示，華盛頓已向基輔發出幾份通知，顯示美國的某些經濟援助將與烏克蘭機構改革的進展掛鉤。

近幾個月來，烏克蘭不得不處理一系列貪腐醜聞，其中包括關乎國防部的另外幾起醜聞。烏調查人員已在調查提供不合格防彈背心以及以虛高價格採購食品和制服的案件。

8月初，烏克蘭總統澤倫斯基解雇了各地區負責徵兵的所有官員，以防止一些人被允許逃兵役。9月，在涉及烏克蘭國防部的一系列腐敗醜聞下，澤倫斯基解雇了國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov），讓烏梅洛夫（Rustem Umerov）接替成為防長。

據《CNN》23日報導，烏克蘭安全局表示，這名官員去年12月先是與一家仲介公司簽署一份砲彈購買合約，後又與供貨的同一砲彈製造商簽訂一份不包含中間商的供貨合約。烏克蘭安全局稱，這大幅縮短了交貨時間，並降低產品成本。

根據烏克蘭安全局的說法，這名涉貪的國防部官員延長了最初那份更昂貴的合同，並將共計約4000萬美元轉移到一個外國仲介公司。烏安全局表示，他們已找到證實這項非法活動的證據。 若罪名成立，這名官員將面臨長達15年的監禁。

烏克蘭國防部則表示，正採取措施追回這筆資金。