【時報-台北電】台股上周獲外資續買超289.39億元，但自營商擴大賣超307.09億元，直接吞噬外資買超額度，加上投信亦轉賣超32.34億元，合計三大法人賣超50.04億元，使得大盤呈現3黑2紅的偏空勢態，累計一周下跌77.24點、跌幅0.44%，收在17596.63點，5日線及17600關皆未能追回。
惟部分個股仍各擁題材剽悍強攻，觀察上周股價累計漲逾兩成的個股共有12檔，包括：華義(3086)收146.5元、漲34.4%，陽明(2609)收57.5元、漲29.94%，昶虹(2443)收4.15元、漲27.3%，安鈦克(6276)收106元、漲24.71%，點晶(3288)收28.2元、漲23.41%，創業家(8477)收18.5元、漲23.33%，宏碁(2353)收45.3元、漲22.43%，凱碩(8059)收17.05元、漲21.35%，恆大(1325)收40.9元、漲21.01%，安國(8054)收109元、周漲20.58%，世紀(5314)收78.2元、周漲20.31%，鴻翊(3521)收21.5元、周漲20.11%。
其中，華義(3086)周漲幅達34.4%、收146.5元，期間最高一度衝上150元，勇奪冠軍寶座。華義歡樂迎接寒假、春節連假旺季，此外，藉由「遊戲大亂鬥」正式跨入遊戲社群平台的經營，做為推動遊戲聯運平台的第一步，接著將持續進行相關開發工作，並整合華義代理或聯運產品，從代理、聯運、自製遊戲等，到金流、影音、實況、遊戲資訊、討論區等一條龍服務，做為華義推動營運的基礎與動力，吸引法人偏多操作，12月以來，外資累計買超402張、自營商則小買15張，合計三大法人買超417張，單周成交量也倍增至1萬427張。
而航海王之一的陽明(2609)收57.5元、周漲29.94%，且周成交量暴衝至137萬752張，呈現量價雙收榮景，惟上周五列入注意股，公告11月每股虧損0.44元。陽明近期受「紅海危機」催升運價題材加持，吸引外資大舉買超，光是上周即掃進19萬2572張，自營商也跟買1萬834張，雖外資賣超6萬3366張，但股價仍日日收紅，累計一周大漲近3成，拿下漲幅亞軍之位。累計12月以來，外資已買超22萬9111張、投信賣超7萬1683張、自營商買超1萬2032張，合計三大法人買超16萬9460張。有分析師指出，紅海危機約需1~2個月才有機會緩和，貨櫃航運股獲利約可受惠1~1.5個季度，由於陽明歐洲線占比逾3成，預估本季EPS可望明顯成長；但亦有分析師提醒，航運年底為旺季，但中國大陸景氣不佳，需求還是很不好，從基本面觀察，仍有部分券商預估陽明明年獲利恐不如今年，因此不建議過度追加。
而同樣人氣大噴發的，還有搭上AI PC提的宏碁(2353)，上周股價亦日日收紅，一周飆升22.43%、收在45.3元，位列周漲幅第七位，且周成交量放大至56萬8665張。宏碁董座陳俊聖看好，隨著AI PC在12月正式發表、出貨，訂單能見度已看到明年首季，明年除了電競與消費性的AI PC，同時也將持續布局商用AI PC。以籌碼面看，上周外資買超宏碁4萬3174張、投信買超2萬1835張、自營商買超8237張，合計三大法人買超7萬3246張；累計12月以來，外資買超9萬7251張、投信賣超7509張、自營商買超8093張，合計三大法人買超9萬7835張。(編輯：李慧蘭)
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