【時報記者葉時安台北報導】台灣汽車金融和潤企業(6592)與交通部公路局聯手舉辦「機車道安記者會」，揭示今年度雙方合作推動道安的成果。和潤企業已連續2年推動機車道路安全，去年第一年與台北市區監理所合作，全額補助轄下中低收入戶機車駕訓費用，及捐贈宣導影片「機車上駕訓、安全不靠運」獲熱烈回響；今年更擴大補助全台民眾，共同為機車道安發聲，包括機車駕訓班補助範圍從台北擴大至全台，補助金額從30萬元增至180萬元，受惠人數從75人升至1300人。
機車考照前上駕訓班的人數比例已從2022年的13.5%提升至2023年的16.8%；三月個零違規挑戰，也成功將肇事風險、違規風險降至35%、56%。和潤企業視機車道安為重大使命，明年持續攜手交通部再深耕。
和潤企業從承作機車金融業務的過程中，發現常有因機車安全駕駛觀念不足而發生的意外，為提升大眾騎乘機車之安全，和潤企業大力補助全台民眾上機車駕訓班，不限身分，只要報名機車駕訓班且取得駕照者，即可獲得1300元補助，更提供中低收入戶及清寒家庭之駕訓費用全額補助，2023年度總共補助金額達180萬元，讓1300多位民眾接受正規的機車駕訓班課程，順利取得駕照。
和潤企業董事長劉源森表示，推動機車道安的目的，不只鼓勵大家透過機車駕訓接受完整專業的訓練，更希望機車騎士們取得駕照後能持續遵守交通規則，養成良好騎乘習慣，進而有效提升用路安全。故和潤企業提供獎勵，舉辦「三個月零違規挑戰賽」，凡報名挑戰之機車騎士，取得駕照後三個月內無違規紀錄者，即可獲得抽獎機會，第一波獲獎名單將於12月底公告。
和潤企業與交通部已連續2年合作推廣「機車上駕訓、安全不靠運」，考照前上駕訓班的人數比例已從2022年的13.5%提升至2023年的16.8%，顯示出社會大眾已逐漸認同機車駕訓班的重要性。明年和潤企業將持續擴大機車駕訓課程的補助規模與力道，擬將提升補助金額及補助人數，並希望走入校園，期能培育更多機車安全守護者，共同建構更安全、更可靠的道路環境。
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