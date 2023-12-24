【時報記者葉時安台北報導】全球記憶體解決方案廠商鎧俠(KIOXIA)宣布KIOXIA CM7系列和KIOXIA CD8P系列NVM ExpressTM (NVMeTM) SSD已通過PCI Express(PCIe)5.0和NVMe 2.0規範合規性的認證測試。

PCIe 5.0標準由PCI-SIG開發，為PCIe 4.0規範的升級版本，資料傳輸速度和頻寬提高一倍。PCIe 5.0測試是在PCI-SIG合規工作坊上針對PCI-SIG維護的系統及其他領先的PCIe產品製造商進行。

KIOXIA CM7系列和KIOXIA CD8P系列硬碟現已列入PCI-SIG整合商清單。在這些工作坊期間獲得合規性認證，讓使用者確信Kioxia硬碟符合嚴格的PCIe 5.0要求。

此外，KIOXIA CM7系列和KIOXIA CD8P系列硬碟已加入新罕布夏大學互通實驗室(InterOperability Laboratory)的官方整合商清單。為了符合列入清單的資格，產品技術必須通過在新罕布夏大學互通實驗室或NVMe Plugfest進行的符合性測試。成功完成此測試提供了合理的信心水準，保證經過測試的產品將能在支援NVMe的系統和NVM Express over Fabrics(NVMe-oFTM)環境中正常運作。

KIOXIA CM7系列企業級SSD提供2.5吋和E3.S外型規格，具有讀取密集型和混合用途耐用性，容量最高達30.72 TB(僅限2.5吋)。KIOXIA CD8P系列資料中心SSD提供2.5吋和E3.S外型規格，具有讀取密集型和混合用途耐用性，容量最高達30.72 TB(僅限2.5吋)。