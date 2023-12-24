英國內政部長柯維立（James Cleverly）在唐寧街招待會上開玩笑說，他在妻子的飲料中下迷藥以持續婚姻。此番言論招致批評後，柯維立對自己的不當言論道歉。

綜合英國《衛報》、《天空新聞》報導，近幾年來，英國頻繁發生針對女性的暴力和犯罪事件，其中在夜店衝著女性注射迷藥的行為十分猖獗，已致大量年輕女性受害。

2022年5月至2023年4月期間，英格蘭和威爾斯共接獲6732起注射迷藥事件的報告。根據英國內政部報告，警方平均每月收到561起中毒報告，其中大多數是女性在酒吧和夜店內或附近發生的事件。

各部長雖承諾對立法中使用的語言進行現代化改革，以明確將「使用迷藥」定為一種犯罪行為，但目前並未為下迷藥行為制定具體罪名。

根據《周日鏡報》報導，英國內政部日前宣布打擊下迷藥的計劃，即在受害者不知情或未經同意的情況下，將迷藥放入對方飲料中或直接放入體內。

這項計劃公布幾小時後，柯維立在唐寧街的一場招待會上發表，對在座的女性客人說，「每晚在她（妻子）的飲料中加入一點羅眠樂（Rohypnol）」。他補充說，「如果只是一點點，也不算違法。」柯維立還笑著說，婚姻長久的秘訣在於確保配偶「總是處於輕度鎮靜狀態，這樣她就永遠不會意識到外面有更好的男人」。

唐寧街招待會上的談話通常具有「非公開性質」（off the record），但鑑於柯維立的立場和言論主題，《週日鏡報》決定打破這一慣例。

柯維立的一名發言人辯解稱，「在人們一直認為是私人談話的情況下，詹姆斯（柯維立）在處理尖銳問題時，製造了一個顯然是諷刺的笑話，他對此表示歉意。」

在相關言論曝光後，工黨高級官員批評柯維立的話「令人震驚」。負責家庭暴力和保障事務的影子部長戴維斯·瓊斯（Alex Davies-Jones）說，「這是個玩笑」已是最常用的藉口，沒有人會買賬，「如果內政部長認真解決濫用迷藥和針對婦女及女孩的暴力問題，那就需要全面的文化變革。所謂的『玩笑』須停止，必須從高層開始。」

影子內政部長、工黨議員古柏（Yvette Cooper）說，「下迷藥是一種令人不安的嚴重犯罪行為，對年輕女性的生活造成毀滅性影響。就在政府宣布新的打擊政策的同一天，內政部長還開出如此令人震驚的玩笑，著實令人難以置信。」