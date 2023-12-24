據《法新社》報導，斯里蘭卡警方24日說，在軍方支持下，本次為期一周的「正義」緝毒行動繳獲近440公斤毒品，其中包括272公斤大麻、35公斤大麻脂（hashish），以及9公斤海洛因。警方聲明稱，此次行動共有1萬3666名嫌疑人被捕，近1100名吸毒者被拘留並送往軍事設施強制戒毒。

當地媒體播放的畫面顯示，警察和士兵在行動期間使用緝毒犬，在首都科倫坡和其他地方的房屋進行搜查。警方表明，基於需要部署警員執行安全相關職責，聖誕節假期期間將暫停突擊行動，26日後恢復行動。

斯里蘭卡之前也曾展開緝毒行動，其中緝獲毒品重量最大的一次是在2016年12月，當時警方查獲800公斤可卡因。斯里蘭卡當局認為，該國正被用作販毒中轉站。

不過有人權律師指出，沒此次有搜查令的突擊搜查是違法的。律師也敦促受害者瞭解警察的詳細訊息，以便之後採取法律行動。另有人權活動人士指出，此次搜查並非基於蒐證，而是「僅針對貧困地區」，警方在逮捕吸毒者和小販，但「重點不在大規模販毒者」。