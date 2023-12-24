印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）一座冶煉爐今（24）日清晨發生爆炸，至今已釀成12人喪命、39人受傷。

現場畫面顯示，工廠大樓從低樓層竄出火苗，火勢向上延燒，大樓竄出大面積的灰煙。

印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）一座冶煉爐24日清晨發生爆炸，至今釀成數十人死傷。

（持續更新）

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