聯合國未能呼籲以哈停火後，加薩官員今天表示，以色列過去24小時攻擊行動造成當地200多人死亡，以色列也宣布有5名士兵喪生。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭迄今11週，儘管聯合國安理會通過決議呼籲加速運送更多物資至加薩走廊（Gaza Strip），內容並未提及「立即停火」。隔天，以色列軍隊持續推動他們在加薩的攻勢。

加薩走廊南部城鎮甘尤尼斯（Khan Yunis）上空出現灰黑色的煙。法新社拍攝的畫面顯示，加薩北部上空也看得到煙霧。

哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，過去24小時該地區有201人死亡，開戰以來的累積死亡人數達2萬258人，其中大多數是婦女和兒童。

法新社根據以色列數據所得結果顯示，哈瑪斯10月7日跨越加薩邊境突襲以色列時，殺害約1140人，其中大部分是平民，同時還劫持250名人質。

以色列矢言摧毀哈瑪斯，並對哈瑪斯控制的加薩發動無情空襲和地面攻勢，導致近200萬人流離失所，大部分地區變成廢墟。

以色列軍方今天表示有5名士兵在戰鬥中喪生，而自以軍10月27日對加薩發動地面攻勢以來，軍人陣亡總數已累積至144人。

聯合國安理會昨天批准了一項決議，要求「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加薩），為持久終止敵對創造條件」，但並未要求結束這場致命的戰爭。

但對加薩南部城市拉法（Rafah）的巴勒斯坦人來說，更多的援助是不夠的。

希爾（Mahmud al-Shaer）表示，「我們不需要食物，我們想要停火。」 目前流離失所的布拉維（Ahmad al-Burawi）補充說，「我們只想返回我們的家園，僅此而已。我們想要一個解決方案」來結束戰爭。他說：「人們正在死去。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121224