阿根廷政府計劃自下週起召開緊急會議，討論總統米雷伊提出的爭議性改革套案。這位經濟學家出身的總統下令一系列放寬阿根廷現有經濟管制的措施後，引發抗議。

法新社報導，米雷伊（Javier Milei）昨晚呼籲國會於12月26日至1月31日召開特別會議，以因應工會、承租人團體和左翼組織一週來的抗議行動。抗議人士稱，米雷伊大型改革中所含的總統命令需要國會議員的支持。

癥結在於米雷伊在政令中，大刀闊斧更改或廢除350多項經濟法規，包括撤銷租金法，也就是現有的租金上限。

阿根廷的年通貨膨脹率破160%、貧窮水準超過40%，在此情況下，米雷伊還取消部分勞工保障措施，並廢止保護消費者免受過度漲價影響的法規。

民間團體今天提出一項司法動議，要求宣布米雷伊的大型改革政令違憲，此案最終可能交由最高法院審理。

米雷伊大幅削減國家開支的「電鋸計畫」，在過去一週引發一串針對政府的街頭抗議。

米雷伊的改革政令還包括終止退休金自動加額、限制罷工權利，以及放寬私人醫療服務的價格上限等措施。

阿根廷國會將有10天時間來批准或否決該政令的全部內容，但不具單項否決權。

要推翻這項政令，國會兩院多數必須投票否決。如果議員不採取行動，該政令將於12月29日生效。

米雷伊所屬的極右翼「自由前進黨」（Freedom Advances）在257席眾議院中擁有40席，在72席參議院中擁有7席；現為在野勢力的貝隆主義（Peronism），則是參眾兩院最大少數派。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121224