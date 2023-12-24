【時報記者林資傑台北報導】晶華(2707)國際酒店集團歲末年終愛心送暖，旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、蘭城晶英、礁溪晶泉丰旅和捷絲旅，發揚與在地社區共生共榮的永續經營理念，攜手慈善機構在聖誕節期間舉辦一系列慈善公益活動，以實際行動回饋社會、關懷弱勢，傳遞溫暖與愛心。
台北晶華酒店17日攜手北捷在心中山爵士廣場舉辦「永續慈善聖誕市集」，近30個攤位義賣星級主廚美食、二手良品餐具及五星廚房專用食材，寒流低溫仍吸引上千位飯店房客、一般民眾及中山區里民熱情參與，為喜憨兒基金會募得善款，充分發揮與社區共好精神。
台南晶英酒店連續多年舉辦商品義賣，今年攜手協助發展遲緩嬰幼兒、幫助身心障礙者的「瑞復益智中心」，協助義賣慢飛天使手工製作的南棗核桃糕，義賣所得扣除成本後全數捐給瑞復益智中心作為營運經費，飯店團隊18日更親赴中心教導大小朋友製做糖霜杯子蛋糕。
太魯閣晶英酒店將飯店資源分為三波與愛共好行動執行，首波前往照顧偏鄉原住民部落弱勢家庭孩童的「小太陽學堂」，提供課後廚藝和手做活動，開啟孩童對於休閒觀光產業的認識，以技能學習陪伴部落孩子長大。
第二波則整理出多項可二次利用的良品捐贈給鄰近的新城「禪光育幼院」、「慈惠居家長照機構」壽豐「杜媽媽後山浪孩園」，第三波則在飯店內販售「有愛共好感恩禮盒」，邀請大眾支持「花蓮黎明庇護工場」中努力學習生活的身心障礙者。
礁溪晶泉丰旅12日攜手長期致力於家暴防治工作，協助弱勢婦女獲得緊急安置、法律諮詢及心理輔導，同時提供專業社工服務的宜蘭蘭馨婦幼中心舉辦「晶銀聖誕節．美好暖心宴」，邀請經濟弱勢的受虐婦女、單親、隔代教養兒童享用聖誕晚餐，共度溫暖聖誕佳節。
捷絲旅宜蘭礁溪館將於今（24）日邀請宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會新住民兒少歌舞劇團前來報佳音，團員父母來自美國、俄羅斯、越南、印尼、法國、南非，也有泰雅族及阿美族人，期望透過多元文化學習與融合，傳承與發揚他們所熱愛的台灣傳統藝術。
蘭城晶英酒店連15年舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」聖誕公益活動，攜手新月教育基金會，邀集來自東台灣9家社福單位的弱勢家庭孩子，寫下近千份聖誕心願卡，懸掛於大廳內全宜蘭最高的聖誕樹上，讓民眾進行線上認領。
蘭城晶英酒店表示，此活動獲得民眾熱情支持，企業品牌及親子界網紅也紛紛響應。另外， 22日也安排聖誕公益晚會，各家社福機構皆有小朋友代表參與，在蘭城百匯自助餐廳享用美味大餐，共度溫馨又充滿歡笑的佳節。
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