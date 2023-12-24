俄羅斯前電視記者鄧佐娃（Yekateina Duntsova）23日被取消競選俄羅斯下一屆總統選舉的資格，使她無法以反對烏克蘭戰爭的政見與俄總統普丁同場競選。
據《路透》報導，鄧佐娃上個月表示她想參選時，政治評論家們紛紛形容她瘋狂、勇敢，或是克里姆林宮精心策劃，旨在製造競爭表象的計劃一部分。她在11月接受《路透》採訪時表示，「任何理智的人採取這一步驟都會感到害怕，但恐懼絕不能獲勝。」她在採訪中呼籲釋放政治犯，並表示俄羅斯人對烏克蘭衝突「非常厭倦」。
事實上，克里姆林宮早前就曾表示，普丁將贏得選舉，因為他得到全社會的「真正支持」，民調支持率約80％。俄羅斯中央選舉委員會成員在23日一致投票拒絕鄧佐娃的競選資格，理由是她提交的參選文件中存有「大量違規行為」。
選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）在鄧佐娃遭到拒絕後，向她表示安慰。她說，「你是一名年輕女性，一切都在前方。任何缺點都可以變成優點，任何經歷仍然是一種經歷。」然而代表鄧佐娃的Telegram頻道發布的螢幕截圖顯示，帶有簽名的文件稱委員會，已將其申請參選文件強調為「不可接受」。
普丁的批評者表示，這項決定表明，在明年3月的總統選舉中，任何持真正反對意見的人都不被允許反對普丁。批評者認為選舉等同於一個虛假的過程，最後只有一種結果。
40歲的鄧佐娃在 Telegram上表示，她將向最高法院提出質疑，並稱這項決定「不公正且不民主」。她說，「通過這一政治決定，我們被剝奪擁有自己的看法，表達與官方激進言論不同觀點的機會。」
鄧佐娃呼籲反對侵略烏克蘭的俄羅斯統一民主黨「亞博盧」（Я́блоко）黨魁雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky），讓她作為亞博盧黨代表，而不是獨立候選人參選，這樣她就可以提交新的申請。但雅夫林斯基在YouTube頻道的採訪中表示，亞博盧黨不打算派出候選人，也不會支持鄧佐娃，「因為我們不認識她」。
另據俄羅斯新聞媒體報導，一直批評普丁和俄烏戰爭的反對派政治家納傑丁（Boris Nadezhdin）於23日被中右翼公民倡議黨提名為候選人。反對派稱，納傑丁計劃於25日向選舉委員會登記。
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