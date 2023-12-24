德國警方今晚宣布，當局接獲除夕的「危險警告」後，已出動嗅探犬搜查西部城市科隆（Cologne）的大教堂。

科隆警察局長艾瑟（Michael Esser）在聲明中表示：「即使這些情資與除夕有關，我們今晚起將盡一切努力，確保平安夜大教堂的遊客安全。」

警方表示，待晚間彌撒結束後，「經大教堂安全負責人同意後」，他們將出動嗅探犬進行搜查，並關閉教堂。

遊客明天進入科隆主教座堂（Cologne Cathedral）前將須接受安檢。

德國「畫報」（Bild）網站報導，奧地利、德國和西班牙官員都接獲情資，指一個伊斯蘭組織計劃在歐洲發動多起攻擊，時間點可能落在除夕和耶誕節。

根據報導，攻擊的目標可能是德國科隆、奧地利維也納和西班牙馬德里的耶誕彌撒。

此外，奧地利首都維也納和德國特種部隊今天逮捕了嫌疑犯。

法新社聯繫到一名維也納警官，但他無法立即證實是否有任何逮捕事件。

奧地利警方今天表示，他們正在加強檢查，特別是在維也納的教堂、宗教活動和耶誕市集周邊。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121224