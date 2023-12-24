日本低成本航空（LCC）捷星日本（Jetstar Japan）工會部分成員從12月22日發動罷工後，今天首度發生預計從成田機場起飛的航班被迫取消，但資方否認跟罷工有關。

日本TBS電視台報導，由於捷星日本工會跟資方針對未給付薪資等問題的談判破裂，工會部分成員已從12月22日發動罷工。

雖然捷星日本12月22日及23日的航班暫未受罷工影響，但工會方面表示，因為參與罷工的機長職務空缺無人替補，所以今天往返成田機場與福岡機場的兩個航班被迫取消。

但資方表示，今天航班取消無關罷工，而是機組人員有人突然生病所致。

這次由工會部分成員發動的罷工，預計將持續到2024年1月7日，可能對日本新年假期期間乘客返鄉與收假帶來影響。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1121224

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