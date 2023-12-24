全球最大繁體中文24小時書店、也曾是誠品營收店王的「誠品信義店」租約到期，將於今（24）日22：30謝幕道別，明年1月20日由松菸店24小時書店接棒，期間28天的空窗期，將由誠品生活南西店推出「南西夜未眠」特別企劃連續28天不打烊銜接。
今晚信義店閉幕式，邀請甫獲十大傑出青年的舞者張逸軍自14：30起演譯一場實景沈浸式走讀《躍讀一座城事》，在書店展現躍動跨界之美；5F兒童館也有三明治老師和孩子分享暖心耶誕祝福；1F戶外廣場15：20起「不見不散音樂會」邀請ABAO阿爆、旺福、怕胖團、李浩瑋、靈魂沙發等音樂人接力演唱到22：00，在平安夜和讀者說再見。
誠品董事長吳旻潔將於下午15：00在3F書店FORUM一覽讀者留言，晚間22：00與誠品團隊和讀者一起倒數說晚安，並邀請大眾明年1月20日松菸24小時書店見。
吳旻潔多次強調，只要誠品存在這個時空，一定會讓台灣擁有一家24小時書店，這是誠品對台灣土地、社會的重要承諾。誠品24小時書店經歷三度轉移，堅持燈火不滅。
誠品信義店自10月19日宣布閉幕式起，週末單日進店人潮逾5萬人次，且周周創新高，熱鬧程度超越跨年夜。
近期誠品信義店外籍旅客是去年同期三倍。11月24日倒數30天活動開跑迄今，信義店來店記名會員較去年同期成長近四成，書店更成長超過七成。
宣布倒數後，信義18年TOP榜單銷量為前一年同期平均逾3倍，其中《生命清單》、《快思慢想》、《偷書賊》《富人不說, 卻默默在做的33件事》、《過得還不錯的一年： 我的快樂生活提案》等暢銷書的銷售大幅成長，為去年同期10倍以上。
全館最後出清5折起，書店、酒窖希望「一件不留」，餐廳訂位爆滿，不再接受電話預訂。
拍照熱點前三名：FORUM回顧展展場、書區全景、松高路大門口READ 24HOURS大型裝置。
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