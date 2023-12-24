【時報-台北電】提早加油!據中油公司網站今日(12/24)最新公告指出，因紅海航安情形惡化等因素促升國際油價，明(12/25)日起國內汽、柴油各調漲0.4元及0.1元。中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及0.9元。

中油表示，本週受紅海航安情形惡化，引發市場擔憂及美國聯準會(Fed) 暗示利率見頂，強化降息預期等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.56美元，新臺幣兌美元匯率升值0.135元，國內油價依公式計算漲幅為3.43%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.2元及0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.6元及0.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.4元及0.1元。(編輯：李慧蘭)