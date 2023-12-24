【時報-台北電】台股上周在自營商大力調節逾307億元之下，大盤周跌77.24點、跌幅0.44%，收17596.63點；櫃買市場周跌1.96點、跌幅0.83%，收232.85點，兩市周線皆由紅翻黑。籌碼面上，外資續買超289.39億元，投信轉賣超32.34億元，自營商擴大賣超307.09億元(包含自行賣超111.59億元，避險賣超195.50億元)，三大法人賣超50.04億元。

觀察本周自營商賣超張數前10大，分別為：選高息賣超32萬5931張、科優息賣超17萬3048張、美債正賣超11萬7240張、美債正賣超4萬6981張、50正2賣超3萬1993張、高股息賣超3萬767張、恒正2賣超2萬9126張、中高息賣超2萬6131張、滬深2X賣超2萬2053張、填息30賣超2萬632張；而台股神山台積電(2330)則位列第15名、賣超1萬6170張。

依證交所日前公布，證券商今年前11月獲利已達621億元，為近十年來第二高，從12月以來證券自營商自行買賣部位操作來看，逢高賣出、美化帳面的機率高，自營商展開結帳行情。專家指出，證券商每年都有獲利目標的壓力，而為了美化帳面以及保留低接銀彈，自營短線調節以平常心視之。

法人則表示，時序進入12月、也是2023年最後一周，而外資歡度耶誕假期，本周將由內資掌局，中小型內資電子股、集團股、投信法人作帳股，將成盤面焦點，建議保留大部位現金，少量操作盤面強勢股。(編輯：李慧蘭)