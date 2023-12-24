今年初，長期封城後的中國經濟高調重啟，消費支出大幅成長。但在未積極推出經濟刺激措施下，經濟成長動能消退。大陸陸續推出政策寬鬆措施，聯博認為，部分措施已成功穩住經濟成長力道。

然而，經濟回穩不代表加速成長，2024年的大陸經濟將會怎麼走？聯博預期，未來幾季不會明顯轉強，因為大陸仍處於長期轉型階段，求成長並非政策目標，經濟重點將由基礎建設轉為國內消費，勢必歷經一段經濟放緩的時期，且對全球經濟的影響力將降低。

在11月中美元首舊金山峰會後，地緣政治緊張局勢有所緩解，以及對陷入困境的房地產業提供進一步支持提振了市場情緒。包括列出有資格獲取融資的50家房地產企業「白名單」，並首次允許銀行提供無擔保貸款，使得大陸股市在11月上漲，只是與整體新興市場相比仍顯疲弱。

然而，大陸經濟仍陷入停滯。11月製造業和服務業活動收縮，官方製造業PMI降至49.4，而衡量建築和服務業的非製造業活動則降至50.2。

較弱的PMI數據顯示經濟可能正在失去動力，大陸政府可能需要進一步提供刺激措施以對抗疲弱需求。

由於大陸的經濟數據仍然呈現複雜局面，經濟轉折很可能需要一些時間。

通縮壓力和國內需求疲軟仍然是政府的頭痛之處，同時房地產業的結構性減速對經濟的影響需要時間和額外的支持政策才能結束。

雖然有這些挑戰，值得注意的是，成長放緩是大陸持續向更平衡的經濟轉型、減少對投資和出口依賴的必然結果。

對於股票投資人而言，理想的結果是大陸短期經濟成長前景回穩，加上推動經濟改革，帶動大陸擺脫舉債導向的成長模式，轉為提倡消費、服務、科技與製造的創新。

長期來看，大陸股市的前景依然樂觀。聯博認為，與過去十年相比，且相對於已開發國家股票的MSCI世界指數，目前大陸股票的評價較低。此外，企業獲利有可能從目前的低迷水準反彈，儘管這可能要等到2024年才會發生。

隨著美國聯準會降息可能即將到來，未來美元開始走弱，有機會讓資金轉進其他市場，屆時可能吸引部分資金流入大陸，使股市和人民幣受惠。

在大陸成長放緩的新時代，聯博認為，以價值為導向的方法投資符合大陸官方商業和政策目標的公司，將可能創造長期的投資成果，最引人注目的機會可能存在於專注於技術安全和國內減碳的企業。

此外，在工業景氣循環股當中亦存在機會，例如公車和堆高機製造商，它們的產品在國際市場占有一席之地，因此營運橫跨內銷與外銷市場，擁有眾多推升業績的途徑。