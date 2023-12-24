各類旅行保險保障範圍

計劃出國旅遊、出差，何時可以投保旅遊綜合險？是否要等購買機票或向旅行社繳交旅費之後，產險業者表示，只要民眾有旅遊需求即可進行投保，無須等到購買機票或繳交旅費後才能進行投保。不過，一般產險公司還是有投保期間的限制，保險期開始前90日或180日，各公司規定不一。

近年氣候與外在環境變化快速，國泰產險建議民眾，為了有效轉嫁未知因素可能導致旅遊發生的風險，在訂下旅遊行程後就可以透過業務員或是官網及早投保海外旅遊綜合保險，目前民眾若提早7天以上投保該公司旅綜險，還可選擇早鳥豪華型方案。

富邦產險表示，只要有旅遊需求即可進行投保，無須等到購買機票或繳交旅費後才能進行投保；旺旺友聯產險指出，需留意的是，雖然原則上有旅遊規劃時即可投保，然還是有要保日跟生效日的期間限制，該公司網路投保上限是180日。

國泰產險說明，國泰網路和線下投保都是出發前90天內可以投保；富邦產險也表示旅平險非網路投保可於保險期間開始前180天內進行投保，但網路投保為90天內。

提早投保旅綜險提前有保障，尤其在「旅程取消保險」方面，針對「旅程取消保險」的承保範圍為，富邦、國泰及旺旺友聯產險均強調，被保險人於預定海外旅程開始前七日至海外旅行期間開始前，因下列第一款至第四款事故致其必須取消預定的全部旅程，對於被保險人無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券的費用，依旅行不便險條約的約定負理賠之責。

一是被保險人、配偶或三親等內親屬死亡或病危者；二是被保險人於中華民國境內擔任訴訟的證人；三是被保險人預定搭乘的公共交通工具業者的受僱人罷工，致所預定搭乘的班次取消或延誤達24小時，或其預定前往的地點發生暴動、民眾騷擾的情事；四是被保險人在中華民國境內住居所的建築物及置存於其內的動產，因火災、洪水、地震、颱風或其他天災毀損且損失金額超過25萬元者。前項住宿費用不包含他人同宿的費用，如有他人同宿時，富邦產險依人數比例計算保險金，最高以該保險單所載保險金額為限。

產險業者強調，由於產險業旅行不便險都用相同條款，產險旅行不便險「旅程取消保險」的承保範圍都是相同的。