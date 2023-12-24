全球央行美元儲備比重變化

據國際貨幣基金組織（IMF）22日公布的數據，今年第三季（截至9月底），美元在全球央行外匯儲備占比下跌至59.2％，來到去年第四季來的新低水位，顯見美元的主宰優勢還在流失中。而隨聯準會（Fed）降息及日央終結負利率走強的日圓，儲備比重上升。

IMF公布的2023年第三季官方外匯儲備貨幣組成報告（COFER）顯示，美元在全球央行外匯儲備的比重，從第二季修正後的59.4％降到59.2％，創去年第四季來新低。

Q3歐元在全球外匯儲備的占比，自19.7％微幅滑落到19.6％。反觀全球儲備的日圓比重，從5.3％上升至5.5％。

人民幣、英鎊、澳元、加元及瑞士法郎，占比並無太大變化。而被歸類為「其他貨幣」（other currencies）的儲備比重，由第二季的3.6％增至3.9％。

美元憑藉其在全球市場的深度和穩定性獲得青睞，是大多數央行儲備貨幣的首選。但自千禧年初開始，美元逐漸流失主宰優勢，當時美元在全球央行儲備的比重超過70％。

美元的霸權地位，吸引貿易夥伴投資美國公債，有助美國壓低融資成本並維持預算赤字。而美元也發揮支撐美國企業的作用，因為國際貿易普遍用美元交易，例如石油和大宗商品，美國跨國企業的借貸成本因而較便宜。

受聯準會（Fed）偏好的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE）持續降溫，核心PCE創2021年4月來最小增幅，強化市場對Fed明年3月降息的預期，美元指數22日跌到近5個月低點。

美元指數22日盤中一度下探到101.42，觸及7月底以來新低，終場跌0.08％收在101.7，該指數今年跌幅約在2％。

自從Fed在12月12～13日例會大彈鴿調，市場預期最快明年3月降息之後，美元就持續承受賣壓，預料貶勢會一路延續到2024年，只不過美國經濟強韌應可讓美元跌幅受到抑制。