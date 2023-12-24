大陸歷年財政赤字率變化

大陸前財政部部長樓繼偉23日表示，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，貨幣政策仍有較大降息降準空間。他還建議，明年財政赤字率最好保持在3.8％。

界面新聞報導，樓繼偉23日出席「中國財富管理50人論壇2023年會」時表示，大陸今年解封後，經濟恢復發展，1到10月份GDP年增率5.2％，但考慮到去年GDP年增率3％、兩年平均增長率略高於4％，仍低於5％～6％的潛在增長率。因此10月時大陸全國人大常委會批准增發人民幣（下同）1兆元國債，讓赤字率由年初目標的3％提高到約3.8％。也是25年來第一次提高預算赤字，代表經濟形勢相當嚴峻。

樓繼偉進一步表示，考慮到消費者物價指數（CPI）第二季以來基本上在0％左右徘徊，11月更降至-0.5％。生產者物價指數（PPI）今年以來更一直是負值，11月份降為-3％，而各天期貸款的名目利率都在3.5％左右。按此計算，企業的貸款實質利率超過了6.5％。按照「靈活適度、精準有效」的要求，他認為貨幣政策仍有較大的降息、降準空間，這有利於降低企業運營和投資成本、降低居民購房成本及金融機構的經營成本。

基於CPI一路下滑，樓繼偉建議，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，建議可設置預期物價區間，比如2％～3％。他還說，今年談到貨幣政策時已不提名目GDP，而是實際GDP加上物價兩個指標，建議明年明確提出物價的最低指標。再按照適度加利的要求，明年的預算赤字最好維持在3.8％左右。

路透上周引述知情人士透露，日前閉幕的中央經濟工作會議上，大陸領導層擬將2024年赤字率按GDP的3％安排，其他財政支持可能由不納入赤字的特別國債來支付。這代表高層希望維持財政紀律，不願動用大型財政火箭筒來刺激經濟，但又保留發行特別國債的靈活調度性。

另外，前中共中央財辦副主任楊偉民在同一場論壇上表示，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。可針對不同收入的群體實行不同政策，如對低收入者重在加大財政轉移支付力度；對中等收入群體重在放開消費、不干涉不限制；對高收入群體則重在擴大高端消費品供給和服務等。