繪圖晶片龍頭輝達如今是響叮噹的AI霸主，但對手英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日受訪時開酸，指輝達執行長黃仁勳的成功純屬運氣好。曾任職英特爾的輝達副總裁隨後反嗆，批英特爾缺乏遠見及執行力。

基辛格在麻省理工學院（MIT）主辦的活動上告訴與會者，輝達執行長黃仁勳「非常幸運」。他感嘆英特爾放棄開發獨立繪圖晶片的Larrabee計畫，不然英特爾也可享有同樣的「幸運」。

MIT電腦科學與人工智慧實驗室（CSAIL）主任魯斯（Daniela Rus）提問，英特爾在開發AI硬體上有何作為，如何將此視為競爭優勢，基辛格才會在回應時提及英特爾犯了放棄Larrabee的錯誤，然後暗酸輝達叱吒AI界純屬好運。

英特爾為重返繪圖晶片市場與輝達、超微互別苗頭，宣布要開發通用圖形處理器，代號為Larrabee。但研發進度落後，因圖形效能不佳、功耗過高等問題受挫，2010年5月宣布取消發表計畫。

基辛格指出，13年前他被趕出英特爾後，Larrabee這項可望改變AI樣貌的開發項目，也難逃遭公司扼殺命運。與此同時，輝達的黃仁勳一心一意精進繪圖晶片技術，幸運的是，讓他碰上AI突飛猛進受到追捧的時代來臨。

基辛格暗指輝達能有今天稱霸AI晶片的成就，部分原因出自「英特爾15年在這塊領域毫無作為」。但回鍋英特爾的他說：「別擔心，我回來了。」