有「女股神」封號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），看好人工智慧（AI）到2030年推動14兆美元商用軟體產業發展，具有提升所有產業生產力的潛能，因此讓其方舟次世代網路ETF（美股代號ARKW），加碼部分與AI有關的科技巨頭。
ARKW已加碼微軟和臉書母公司Meta，各自為3月和7月以來首次加碼，前者占投資組合比率約1％，後者占約1.1％。它們同屬美股科技七雄（Magnificent Seven）。
方舟向來根據投資組合裡個別標的，是否表現超越大盤或低於大盤而調整。但在這次加碼之前，微軟和Meta的漲跌只是符合ARKW整體表現，因此專家認為伍德這次加碼值得投資人注意。
執行長納德拉（Satya Nadella）讓微軟轉型為AI公司才一年，已讓其正崛起成為一家完全投身AI的公司。
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