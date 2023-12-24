繼上月OpenAI管理高層的內鬥迅速落幕後，根據媒體報導，該公司目前已開始就新一輪融資進行初步協商，這將使得OpenAI估值可能超過千億美元，躋身成為美國市值第二高的新創公司，僅次於馬斯克的太空科技公司Space X。

媒體引述消息人士透露，由於這項融資討論還處於起步階段，因此條款、估值與時間安排等細節都尚未敲定，仍有調整可能。

此外，OpenAI還與總部位於阿布達比的AI兼雲端運算公司G42，針對新晶片合資公司的籌資事宜進行討論，但不清楚這家晶片合資公司是否與新一輪融資有關。到目前OpenAI已從G42籌得80億到100億美元資金。

G42在10月曾宣布將與OpenAI建立合作關係，為阿拉伯聯合大公國與中東地區提供最先進的AI解決方案，不過它並沒有透露財務細節。

OpenAI想透過與G42結盟，實現生產自家晶片的夢想。執行長奧特曼（Sam Altman）過去一直在為代號「Tigris」的晶片製造計畫尋求資金。該計畫目標是要生產能與輝達分庭抗禮的晶片。

自從OpenAI在2022年11月推出ChatGPT後，迅速在全球掀起生成式AI熱潮，ChatGPT除了創下用戶數最快增加到1億人的紀錄外，還被廣泛應用在學術、藝術、行銷、醫療、遊戲等領域。之後OpenAI不斷推陳出新，並與它的大金主微軟合作，將ChatGPT整合到Bing Chat、Edge瀏覽器與Office等。

本月稍早，OpenAI的主要競爭對手Anthropic也在洽談新一輪融資，規模約7.5億美元。