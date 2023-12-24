台股進入高檔震盪整理格局，今年交易日只剩五天，年底成交趨於清淡，法人仍看好台股由多方主導。上周五（23日）加權指數收17,596.63點，上周下跌逾77點，單周下跌幅約為0.44％，其中外資單周買超289.39億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。
法人認為，美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場預期貨幣政策有機會轉為寬鬆，而AI需求大幅成長，將提供台灣科技產業成長動能，預估2024年第1季大盤指數可望在16,700至17,500區間盤整。
紅海危機使得航商必須繞道而行，影響包括船期延長、交貨日期拖延等，恐再度掀起缺櫃搶艙潮，進一步推升運價飆漲，最新一期SCFI指數大漲161.47點，來到1,254.99點，外資大舉買超貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）以及萬海（2615），單周分別加碼192,572張、 20,248張及21,657張。
外資單周買超前10大上市個股依序為陽明（2609）192,572張、群創（3481）106,967張、廣達（2382）62,324張、仁寶（2324）54,639張、緯創（3231）49,179張、永豐餘（1907）48,220張、宏碁（2353）43,175張、永豐金（2890）43,105張、彰銀（2801）37,999張、裕民（2606）32,885張等。
外資單周買超前10大上櫃個股依序為欣銓（3264）14,059張、合晶（6182）5,879張、長科*（6548）5,216張、元太（8069）3,693張、世界（5347）3,459張、安國（8054）3,118張、中光電（5371）2,961張、富旺（6219）1,620張、順達（3211）1,550張、新普（6121）1,427張等。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：