台股進入高檔震盪整理格局，今年交易日只剩五天，年底成交趨於清淡，法人仍看好台股由多方主導。上周五（23日）加權指數收17,596.63點，上周下跌逾77點，單周下跌幅約為0.44％，其中外資單周買超289.39億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。

法人認為，美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場預期貨幣政策有機會轉為寬鬆，而AI需求大幅成長，將提供台灣科技產業成長動能，預估2024年第1季大盤指數可望在16,700至17,500區間盤整。

紅海危機使得航商必須繞道而行，影響包括船期延長、交貨日期拖延等，恐再度掀起缺櫃搶艙潮，進一步推升運價飆漲，最新一期SCFI指數大漲161.47點，來到1,254.99點，外資大舉買超貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）以及萬海（2615），單周分別加碼192,572張、 20,248張及21,657張。

外資單周買超前10大上市個股依序為陽明（2609）192,572張、群創（3481）106,967張、廣達（2382）62,324張、仁寶（2324）54,639張、緯創（3231）49,179張、永豐餘（1907）48,220張、宏碁（2353）43,175張、永豐金（2890）43,105張、彰銀（2801）37,999張、裕民（2606）32,885張等。

外資單周買超前10大上櫃個股依序為欣銓（3264）14,059張、合晶（6182）5,879張、長科*（6548）5,216張、元太（8069）3,693張、世界（5347）3,459張、安國（8054）3,118張、中光電（5371）2,961張、富旺（6219）1,620張、順達（3211）1,550張、新普（6121）1,427張等。

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