12月上旬召開的中共中央經濟工作會議，拋出要打造「低空經濟」等戰略性新興產業，引發市場熱議。2023年大陸有16個省將低空經濟、通用航空等相關內容，寫入地方政府工作報告。業內專家認為，低空經濟發展到人民幣兆元級產業規模，所耗費的時間或將遠少於目前當紅的無人駕駛汽車。
綜合陸媒報導，大陸近期刮起一股「低空經濟」熱潮，而所謂的「低空經濟」，是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，延伸帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。從產業結構來看，低空經濟主要包括低空製造、低空飛行、低空保障和綜合服務等產業，具有輻射面廣、產業鏈條長、成長性和帶動性強等特點，在提升創新能級方面具有廣闊空間。這其中，就包括近年市場話題火熱的無人機應用。
「低空經濟」概念在2021年2月已經首次被寫入大陸國家規畫，此後大陸政府在空域、經濟、行業等領域的多重政策支持下，低空經濟產業迅速發展。2024年1月1日起「無人駕駛航空器飛行管理暫行條例」將正式施行，象徵大陸無人機產業將進入「有法可依」的規範化發展階段。
資料顯示，截至2023年8月底，大陸境內現有實名登記的民用無人駕駛航空器已超過111萬架，年增達15.9％；無人機操控員執照已頒發18.2萬本，全大陸註冊的無人機經營企業超過1.7萬家。2023年前8個月，大陸民用無人機累計飛行已逾1,680萬飛行小時。
目前大陸各地方政府也積極推動低空經濟產業的創新和發展。例如經濟與科技實力領先的廣東省就提出以廣州、深圳、珠海為依託，做大做強無人機產業，並推動其在物流、農業、應急救援等主要行業領域的創新應用。
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