中國人民銀行22日晚間公布「中國金融穩定報告（2023）」，內容披露對大陸近四千家銀行進行償付能力的壓力測試。壓力測試結果顯示，受測銀行憑著充足的撥備水平和穩定盈利能力，可有效緩解資本下降壓力。報告指出，大陸金融機構風險總體可控，地方政府融資平台風險、債券違約風險對受測銀行影響較小。
根據陸媒報導，人行最新公布的金融穩定報告指出，為進一步發揮壓力測試在風險監測和評估方面的重要作用，人行2023年對全大陸3,985家銀行機構展開壓力測試，充分評估銀行體系在多種「重度但可能」不利衝擊下的穩健性狀況。
從敏感性壓力測試結果看，中小微企業及個人經營性貸款、同業交易對手、客戶集中度、表外業務等領域風險值得關注。地方政府融資平台風險、債券違約風險對參試銀行影響較小。
其中，針對地方政府融資平台風險，人行分三種情境進行壓力測試，即地方政府融資平台不良資產率上升至5％、上升至10％和上升至15％等三種情境。結果顯示，若地方政府融資平台不良資產率上升至15％，全部參試銀行整體資本適足率降至14.38％，較衝擊前下降0.69個百分點，跟上一年報告相比，下降幅度擴大0.29個百分點。
從流動性風險壓力測試結果看，受測銀行流動性承壓能力整體較強。從傳染性風險壓力測試結果看，受測銀行具備面對單家銀行違約的抵禦能力，銀行業的非銀行金融機構違約並未顯著增強銀行間的風險傳染性。證券業、保險業金融機構違約一定程度增強了銀行間風險傳染性。
展望方面，報告指出，大陸經濟具備巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，金融系統要推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。具體而言，要著力營造良好的貨幣金融環境，保持貨幣政策的穩健性，更注重做好跨週期和逆週期調節。
同時，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。建立防範化解地方債務風險長效機制。完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，優化中央和地方政府債務結構。
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