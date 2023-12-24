一、工商企業

◎聯合再生執行長潘文輝退休，太陽能事業總經理沈維鈞退休。

◎佳必琪資訊安全長由張偉三新任。

◎寶陞資訊安全長由黃楷倫新任。

◎中美晶公司治理主管簡明輝卸任，由沈淑青新任。

◎昱泉董事長巫德峰解任。

◎元勝總經理由魏銘賢新任。

◎安國總經理蔡玲君卸任，由陳建盛新任，會計主管張瑜文卸任，由徐志維新任。

◎霹靂財務主管、會計主管及公司治理主管雷詩韻辭職，由劉世強新任。

◎奇鈦科總經理盧玉華卸任，由龍筱芬新任。

◎王子製藥研發主管蘇萬雄卸任，由龔亮仁新任。

◎安成生技總經理由蔡承恩新任，會計主管朱珮蘭卸任，由黃麗絹新任。

◎睿生光電資安主管由黃仲緯新任。

◎同亨總經理張永銘卸任，由胡鉉宗新任。

◎億杰內部稽核主管張娟敏辭職，由賴淑雲新任。

◎優燈財務主管及會計主管由劉宥彤新任。

◎福華總經理蕭明福辭職。

◎精元副總經理由羅逸及郭瀚文新任。

◎裕隆日產汽車由總經理鐘文川新任。

◎憶聲總經理彭亭玉卸任，由彭秀雲新任。

◎中美聯合實業總經理李耀昇辭職。

◎亞果遊艇副總經理由余政恭新任。

◎芯鼎執行長由羅海槎新任。　◎云辰總經理張姿玲卸任，由呂麗筑新任。

◎凌巨總經理中村浩司卸任，由杉本克己新任，行銷主管杉本克己卸任。

◎晨暉生技發言人曾騰賢卸任，由潘佳岳新任。

◎萬泰科總經理張程博卸任，由張程雅新任。

◎浩鼎董事長閻雲辭職。

◎華旭矽材總經理劉祥益卸任，由鄭樵陽新任。

◎新復興資訊安全主管由劉玉璧新任。

◎吉祥全總經理陳碧華卸任，由羅光偉新任，資安專責主管由陳紹新任。

◎伸興執行長林志誠解任。

◎榮創總經理由方榮熙新任。

◎千興總經理葉碩堂卸任，由葉彩雲新任。

二、金融機構

◎第一銀行會計主管李丞斌卸任，由郭乃文新任。

◎美國第一銀行總經理陳國壽卸任，由廖清芳新任。

◎越南國泰人壽風管主管何人杰卸任，由洪國詔新任。

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