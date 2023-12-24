臺灣碳權交易所2023年4月19日宣布成立、8月7日揭牌以來，「國際碳權交易平台」則在12月22日正式啟動交易，期間不到一年時間，凸顯出台灣企業因應減碳趨勢，已是刻不容緩的頭號大事，接此重任的碳交所總經理田建中，更是馬不停蹄「全台跑透透」，以身作則成為介接平台、企業的重要橋梁。

對於碳交易時代的來臨，田建中表示，氣候變遷威脅迫在眉睫，需要產官學界，甚至是全民的合作，才能共同面對氣候變遷危機，因此，在碳交所成立初期，較著重在碳諮詢和教育宣導等基礎建設工作，將永續治理理念融入、深化並落實於企業治理和營運。

赴論壇 扮碳權小博士

尤其碳權概念對於許多企業及民眾來說，仍相當模糊，涉及交易相關制度就更為複雜，田建中不僅要親自跑到上市櫃公司，協助經營高層了解碳權及如何交易，還必須廣泛參與各論壇、講座，扮演「碳權小博士」，細說全球碳權發展的前因後果，推廣節能減碳概念，常常一周還沒過完，就已搭乘高鐵北中南跑超過七趟以上，直到假日，才有喘口氣的時間。

雖然平日公務繁忙，但田建中對此甘之如飴、對於各行各業的不同碳權計算方式，更能夠娓娓道來。他坦言，有時候需要到處奔波，還是會忙到暈頭轉向，但想到位於台北的後台技術團隊同樣辛苦，在交易平台正式上線前，都是一起努力加班，期望可以提供國內企業有完善、便利的碳權交易平台。

愛觀察 常職業病上身

此外，田建中也常常會有「職業病上身」，在日常生活中經常觀察各店家，有甚麼方式可以進行節能減碳。舉例說，有一次在辦公室附近，看到一間非知名連鎖餐廳門口，貼出已取得SDGs認證的綠色餐廳標章，他相當的高興，顯示淨零碳排的概念，逐漸落實到一般生活當中。

田建中還說，目前已有不少國內外公司，開始實行減碳概念到產品中，像是愛迪達已將製造一雙鞋排碳降至2.94公斤、減幅達66％，華碩全面推碳抵換服務，將商用電腦從一台碳排300公斤降至220公斤，玉山銀行也推出首張零碳信用卡等，更把減碳變為商機，同時有助於提升企業形象、獲利及績效表現。

對於未來發展，田建中認為，台灣今年邁入碳權交易元年，企業不僅可以是碳權交易的買方，更可透過國內自願減量計畫成為擁有碳權的賣方，加速企業淨零轉型及低碳技術發展，共同推進台灣2050淨零排放的目標。