大部分人赴海外旅遊都會投保旅行平安險及不便險，產險業者表示，旅行綜合險理賠，有一次性定額給付，也有憑費用單據實際金額給付，建議民眾購買時務必先了解保險商品理賠方式。
據產險業者統計，今年以來申請海外旅綜險理賠，保戶申請項目仍以「班機延誤」、「旅程取消」及「旅程更改」為主，平均理賠金額約為新台幣20,000元上下。對於產險來說，旅行不便險，因為損率高並不是可以「賺錢」的保險商品，但民眾出外旅遊時，多半以旅行平安險及海外疾病醫療為主，旅行不便險為輔，因此，兩相抵銷之下，產險業者推出旅綜險仍是「有利可圖」。
尤其當投保旅綜險量愈多，產險業者會釋出更多的服務，台產即從12月1日先針對網路投保旅綜險的保戶推出「安心（IC）Care線上醫療諮詢」，在保戶必要時提供線上醫療諮詢平台服務的機會，就像保戶帶著家庭醫生一起出遊一樣。
過去出遊，多數民眾僅依賴團費刷卡贈送的旅平險，保障範圍通常僅限搭乘固定車次或固定航班等運輸工具期間，未含加班車、包車或包機等非固定班次的交通工具，若旅途中遇意外傷害或突發疾病，根本無法獲得理賠。
產險公司所提供的旅行不便險中的班機延誤、行李延誤及損失、旅行文件損失等都是民眾需要且最常被理賠的項目。產險業者強調，依給付方式有分為定額補償及填補實際損失，兩者差異在於前者為一次性定額給付，後者為憑費用單據實際金額給付，民眾在投保前務必先了解保險商品，旅程才能玩的更放心。
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