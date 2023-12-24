陸媒引述消息人士透露，大陸電動車大廠比亞迪擬在匈牙利當地建立電動車新工廠的項目，正和當地政府進行最後階段的談判，預估投資規模將達數十億歐元。消息人士還說，比亞迪最快在29日公布上述投資計畫，這也將是比亞迪在歐洲的第一家工廠。
報導指出，比亞迪計畫在匈牙利南部的第三大城斯格德（Szeged）建造一座新廠，主力生產電池和電動汽車。比亞迪已經在匈牙利擁有一家電動巴士工廠。報導指出，匈牙利總理Viktor Orban於21日在記者會上透露，他預計匈牙利南部、斯格德一帶就業率將在大型企業投資後增加。
比亞迪建造歐洲工廠，凸顯其尋求在2030年前主導歐洲電動汽車行業的野心。尤其在大陸電動車銷量成長放緩的大環境下，比亞迪亟欲透過擴張海外布局，來降低大陸國內市場的負面影響。目前，比亞迪在歐洲共有170個營運門市，比9月份時增加了30個。近年來，比亞迪新能源汽車已進入多個海外市場。此前，比亞迪曾宣布正式進入匈牙利市場，ATTO 3、海豚和海豹三款純電車型都已亮相匈牙利。匈牙利是比亞迪進入的第一個中東歐乘用車市場。
全球市場調查機構Counterpoint Research最新報告顯示，大陸第三季純電動汽車銷量增長11％，低於全球平均水準。不過大陸自有汽車品牌在海外市場銷售獲大幅增長，年增率狂飆4倍至13萬輛。目前，特斯拉、比亞迪和福斯是全球最暢銷的純電汽車品牌，三家品牌合計的市占率達到42％。比亞迪純電動汽車市占率已追上特斯拉，兩家車企第三季市占率均為17％。
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