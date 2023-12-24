歲末是全面盤點當前財務與風險狀況，並以此為標準、設立來年新目標的最佳時機。每個人的資產、工作、家庭狀況都有不同，每種背景都有各自盤點的重點，一點小小的疏忽或失誤，都可能讓未來的財務風險倍增，保險業者建議民眾掌握三原則每年年終定期檢視，才能保障資產與退休大計。
近年來戰爭、通膨、升息等因子干擾下，大環境的不確定性倍增了安心退休的難度，也讓民眾對退休的財務準備產生了疑慮。日前中國信託銀行公布「2023台灣家庭理財暨世代退休大調查」，針對全台1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查，高達65％受訪者憂心退休金不足，且有近3成不知道如何進行整體理財規劃；這項調查更顯示，每四人就有一人明顯感受入不敷出，超過4成考慮退休後繼續工作，更有5成受訪者擔憂退休後每月生活費僅剩3萬元。
據專家意見，年終財務盤點建議掌握三原則，當前資產狀況、財務漏洞、保費支出情況，藉此了解個人收支，財務工具運用程度，以及資產成長幅度，並進行風險與責任的檢視，了解消費的支出情況。才能進一步據此提出財務目標，制定合理的財務計畫，並且培養良好的財務習慣。
進一步來看，如果是企業主，透過年度檢視與評估，不僅有助於查缺補漏，確保企業財務合理性與透明化，也能將企業經營風險納入考量，避免家庭財務受企業經營風險影響。
面對不確定的市場變化，民眾應思考該透過何種工具，才能保住自己準備退休用的退休金，而保險商品最不易受市場影響，也是穩定社會的力量。永達保經總經理陳慶鴻表示，保險重視風險保障規劃，在危急關卡，能及時提供保障，無須擔心通膨變化、利率調降，妥善規劃屆時就會有一筆與生命等長的退休金，能夠安心及有尊嚴地享受退休生活。
藉由對過去一年的檢視，有助於釐清個人的消費及財務樣貌，便於擬定改善的策略與行動，才能在退休之前，不致因財務準備不足而心有罣礙，確定退休生活有「保」障。
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