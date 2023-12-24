台股上周呈現狹幅震盪，歐美系外資因長假效應，對台股操作偏向被動。摩爾投顧分析師林漢偉認為，台灣選戰進入倒數時刻，低檔可見政府護盤力道，台股全周震盪區間僅200點上下，且多留上下影線，本周投資組合前兩大為安國（8054）、鈺太（6679），再選入艾華（6204）、益得（6461）與神基（3005）。
台股進入2023年封關倒數，內資控盤會更加明顯，盤面上出現三股力量拉扯，投信年底最後作結帳行情，相關籌碼多空股震盪加劇。主力鎖定集團作帳股，預計本周將出現多個集團輪動發動作帳行情。官股與壽險資金護盤股，搭配選舉行情墊高指數年底封關創高。
而上周政策股也把握契機，軍工股先行發動後，本周可留意尚未啟動的綠能與生技股補漲力道；航運、記憶體股等報價走揚概念股，或被動元件等去化庫存族群亦可關注。
安國入股星河半導體後，搶攻AI與網通商機。搭配年底神盾集團作帳行情，券資比高達36％，本周有可能被列入處置交易；鈺太則是市場樂觀看待2024年AI PC需求大增，明年有機會營收獲利大幅成長。
艾華因客戶加速去化庫存，第四季營運展望上調，且被動元件近期有漲價趨勢，有利基本面改善。益得上周宣布氣喘用藥成功切入北美，吸入劑也取得台灣與澳門上市許可，預計將切入東南亞與大陸市場。
神基為全球前三大強固電腦廠商，受惠國防預算提升，12月被0056、00919等高股息ETF納入新增成份股，投信持股水位偏低，後續仍有加碼空間。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：