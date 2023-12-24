林漢偉上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

台股上周呈現狹幅震盪，歐美系外資因長假效應，對台股操作偏向被動。摩爾投顧分析師林漢偉認為，台灣選戰進入倒數時刻，低檔可見政府護盤力道，台股全周震盪區間僅200點上下，且多留上下影線，本周投資組合前兩大為安國（8054）、鈺太（6679），再選入艾華（6204）、益得（6461）與神基（3005）。

台股進入2023年封關倒數，內資控盤會更加明顯，盤面上出現三股力量拉扯，投信年底最後作結帳行情，相關籌碼多空股震盪加劇。主力鎖定集團作帳股，預計本周將出現多個集團輪動發動作帳行情。官股與壽險資金護盤股，搭配選舉行情墊高指數年底封關創高。

而上周政策股也把握契機，軍工股先行發動後，本周可留意尚未啟動的綠能與生技股補漲力道；航運、記憶體股等報價走揚概念股，或被動元件等去化庫存族群亦可關注。

安國入股星河半導體後，搶攻AI與網通商機。搭配年底神盾集團作帳行情，券資比高達36％，本周有可能被列入處置交易；鈺太則是市場樂觀看待2024年AI PC需求大增，明年有機會營收獲利大幅成長。

艾華因客戶加速去化庫存，第四季營運展望上調，且被動元件近期有漲價趨勢，有利基本面改善。益得上周宣布氣喘用藥成功切入北美，吸入劑也取得台灣與澳門上市許可，預計將切入東南亞與大陸市場。

神基為全球前三大強固電腦廠商，受惠國防預算提升，12月被0056、00919等高股息ETF納入新增成份股，投信持股水位偏低，後續仍有加碼空間。