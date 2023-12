COVID-19於2020年迅速席捲全球,由於人們對於病毒認知有限,疫情迅速蔓延,導致歐盟各國必須當機立斷,採取封城與隔離政策,試圖阻絕傳染擴散。然而堪稱公共衛生版「休克療法」(Shock Therapy)卻沒有迅速撲滅疫情,反倒在2020年歐洲進入秋冬之際,迎來第二波疫情高峰,2020年歐盟經濟衰退達6.3%,各個產業皆面臨嚴峻的寒冬。

根據歐洲議會(European Parliament)2021年3月發表《COVID-19疫情對歐盟產業影響評估》(Impacts of the COVID-19 Pandemic on EU Industries)報告,歐盟所有關鍵產業皆受疫情衝擊。同樣地,歐盟數位產業亦受到衝擊,疫情導致投資規模降低且趨向零碎化,減緩整個歐盟數位生態系的發展進度。

不過這份報告也觀察到,相較其他傳統製造業,歐盟數位產業展現出更佳的韌性(Resilience)。另根據McKinsey Digital於2020年第二季首波疫情爆發時,對2萬位歐洲消費者採樣研究,發布《COVID-19疫情下的歐洲數位遷徙》顯示,歐盟消費者的資通訊科技滲透率因為疫情而加速,數位採用(Digital Adoption)比例從原先81%攀升至95%,較疫情前預估提早2至3年。

此外,歐盟各國的數位差距(Digital Gap)相較疫情前有所縮減,整體數位化程度都因疫情的催化有所提升。

