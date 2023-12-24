COVID-19於2020年迅速席捲全球，由於人們對於病毒認知有限，疫情迅速蔓延，導致歐盟各國必須當機立斷，採取封城與隔離政策，試圖阻絕傳染擴散。然而堪稱公共衛生版「休克療法」（Shock Therapy）卻沒有迅速撲滅疫情，反倒在2020年歐洲進入秋冬之際，迎來第二波疫情高峰，2020年歐盟經濟衰退達6.3％，各個產業皆面臨嚴峻的寒冬。
根據歐洲議會（European Parliament）2021年3月發表《COVID-19疫情對歐盟產業影響評估》（Impacts of the COVID-19 Pandemic on EU Industries）報告，歐盟所有關鍵產業皆受疫情衝擊。同樣地，歐盟數位產業亦受到衝擊，疫情導致投資規模降低且趨向零碎化，減緩整個歐盟數位生態系的發展進度。
不過這份報告也觀察到，相較其他傳統製造業，歐盟數位產業展現出更佳的韌性（Resilience）。另根據McKinsey Digital於2020年第二季首波疫情爆發時，對2萬位歐洲消費者採樣研究，發布《COVID-19疫情下的歐洲數位遷徙》顯示，歐盟消費者的資通訊科技滲透率因為疫情而加速，數位採用（Digital Adoption）比例從原先81％攀升至95％，較疫情前預估提早2至3年。
此外，歐盟各國的數位差距（Digital Gap）相較疫情前有所縮減，整體數位化程度都因疫情的催化有所提升。
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