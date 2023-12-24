加權指數上周陷入區間震盪行情，幸好尚能守穩月線，保持均線斜向上、多頭上攻走勢，顧德投顧分析師趙彭博認為，從籌碼面觀察，外資已進入每年聖誕節到新年假期效應，買賣台股並不積極，本周投資組合前兩大為創業家（8477）、昶虹（2443），再選入安鈦克（6276）、凱碩（8059）與安國（8054）。
美國12月S＆P Global綜合PMI從50.7上升到51.0，不但優於市場預期的50.5，更創下5個月來最高。進一步分析，本月PMI上升主要來自服務業，服務業PMI從50.8升到51.3，優於市場預期的50.7，創下今年7月來最高。
雖然製造業PMI從49.4下滑到48.2，低於市場預期的49.5，但廠商對未來一年景氣看法上升至6個月以來新高。12月通貨膨脹及勞動市場回升，暗示美國經濟尚無法達成軟著陸，但市場卻已預測2024年聯準會至少降息5碼，顯然投資人已對2024年降息幅度處過度預期狀態。
展望台股後市，投信近期賣超台股較多，結帳獲利狀況較為明顯；反之，櫃買近期則處於外資連續賣超，投信卻連續買超的對作情形，這種不一致也是導致行情暫時無法進一步突破的原因。
因此，選股方面，在年終時刻必須開始放眼即將到來的2024年，首先，具有集團色彩的IC設計及矽智財（IP）族群仍是兵家必爭之地，聯發科集團的揚智、九暘、達發、晶心科；神盾集團的安國、迅杰、芯鼎、安格等個股可特別留意。再者，AI PC也是2024年熱點，華碩、神達、祥碩、世芯-KY、創意、聯發科、義隆等必須多加關注。
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