上周台股周線收小黑，指數以小跌77點作收，量能也同步萎縮，可見市場的熱度出現降溫現象。此種現象就像上周所占得的【地天泰卦】一樣，雖然這是個四平八穩的好卦，且卦象中的多空架構有利多方，不過卻也出現了漲多調節的卦象訊息。不過【地天泰卦】的穩健現象還是沒有遭到破壞。
時序進入12月最後一周，也是2023年的最後一周，緊接著就是封關以及元旦之後的開紅盤，就目前狀態看來，萬八封關成為了一種艱辛的任務。季節時序在農曆的十一月「甲子月」，從【山天大畜】年卦講度觀察，發覺還是在多方的氣勢範疇，因此即便市場因為耶誕假期而交易熱度退減，但盤勢的硬度還是不容懷疑，因此2023年的封關行情不至於會讓投資人過度失望。
【澤天夬】是台股12月投資求財卦象。這一卦說的是抉擇，對於投資求財而言，向來就具有多空分水嶺的姿態，只不過由於這一卦的多空架構還是有利多方，即便多方節奏不協調，後繼力道不如預期，但指數還是容易在預期區間之中。
【雷水解】則是接下來2024年1月的台股投資求財卦象，這一卦說的是紓解能量獲得解放，至於是解放的是多方還是空方，讓我們用多空架構角度觀察。卦象中的多方動作頻頻，代表市場呵護盤勢的力道與氣氛依舊不變，不過可惜的多方的氣勢並不明顯，因此即便下跌不易，上漲的空間恐怕也將會不如市場預期。
【雷天大壯】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是聲勢浩大，對於投資求財而言代表的是震盪。再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，不過市場的主要趨勢卻傾向於逢高調節與回檔承接的區間運作上，因此要亮麗封關的機率並不大。不過就卦象而言，鎖定低價補漲股，高出低進，順勢而為，短線仍有利可圖。
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