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儘管美國聯準會（Fed）官員不斷重申，市場過度樂觀預期聯準會明年啟動降息的時程表，回顧聯準會12月利率會議確定利率「三連凍」，市場原先預期2024年5月展開降息，隨後點陣圖顯示，市場認為明年3月就會降息的機率大增，不過有些國內外機構、銀行卻持不同看法，認為市場恐怕過於樂觀，讓明年金融市場發生震盪的機會增加。

外資銀行近期陸續發布數據，渣打銀行預估，聯準會將於明年中，也就是6月才啟動降息，滙豐銀行同樣預估，聯準會將於明年6月開始降息，並一路降至2025年、總共降息六次。利率將從22年高點的5.375％，降至2025年底的3.875％。

當前Fed政策利率區間維持不動，根據CMIE FedWatch tool點陣圖，截至12月21日數據顯示，市場預期聯準會在2024年3月20日降息1碼至5.00％～5.25％的機率超過70％，再來到2024年5月1日的利率會議，再降1碼的機率高達69％，市場看法相當樂觀，股債市近來也大漲一波。

Fed已經設法壓制市場對明年初大幅降息的預期心理，又有三位官員提醒市場勿對及早降息過於樂觀，包括亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克認為，明年無降息緊迫性，強調在評估下一步時，Fed立場必須堅定有耐心。

今年有表決權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，市場對降息預期有點超前。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金暗示，如果最近通膨降溫續有進展，Fed可以降息，但強調還在求證通膨確實正朝向Fed的2％目標回落。

整體來說，華爾街內部對於Fed明年降息前景也看法不一，美系銀行發布報告預測，Fed明年共降息四次，分別落在3、6、9與12月。

至於被視為華爾街最樂觀的高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）同日則預測Fed明年至多降息五次。其中，明年3到6月將連降三次，下半年則再降息兩次。

不過貝萊德集團表示，市場對Fed明年3月降息的預期可能有點過早了，與當前市場預期存在明顯落差，因此不少國內法人指出，金融市場2024年恐怕震盪幅度大，投資人需要更注意經濟數據發布。