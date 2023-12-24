黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

美股四大指數創高後拉回，美國在經濟數據降溫下，通膨已逐漸回穩，為實現經濟軟著陸，聯準會將在不影響經濟下抑制通膨，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，產業已恢復生機，未來美企業成長有望達到雙位數，在基本面表現優異下，現階段並無看壞股市的理由，本周選擇的投資組合前兩大為鈺太（6679）、來頡（6799），再選入昇貿（3305）、安國（8054）與凱碩（8059）。

時序進入歐美聖誕節與新年長假，現階段可留意投信等內資作帳行情或是中小型股接棒表態，後續則需觀察外資買盤回籠後，權值股能否及時回神，以及明年1月美國消費電子大展（CES）題材力道，帶領台股脫離盤整格局。

未來進入2024金龍年，除密切追縱內外資法人籌碼動向外，影響全球經濟首要關鍵應仍是聯準會（Fed）利率政策走向，將會是明年台股的強與弱關鍵；此外，企業獲利表現符合市場期待也是一大重點。

本周選股上，布局鈺太，預期隨PC市場庫存去化重啟拉貨動能；來頡迎接WiFi 7重啟拉貨動能；受AI伺服器應用持續成長的昇貿；ASIC IP矽智財的安國與網通產業的凱碩。

綜上所述，雖然短線多空爭戰激烈，但研判賣壓消化完畢後，台股仍有機會展開一波上攻行情，在前高17,743點正式突破前，短線拉回均可找買點，只要電子成交比重不要過熱，都有機會延續多頭架構，其中，AI概念股將成為底部上漲的關鍵，可關注AI PC、矽智財（IP）及IC設計股，將是本周波段行情的受惠主軸。