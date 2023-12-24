總統大選進入最後衝刺，豐銀投顧分析師龔鴻彬建議，投資人可觀察不同陣營帶給盤面上的激勵，而集團作帳行情仍在輪動中，神盾、聯發科集團均有表現，可留意尚未發動的集團股，本周耶誕節連假來臨，外資放假，台股預期量縮，操作上應以低接布局為原則。本周選擇投資組合前兩大為昶虹（2443）、凱碩（8059），再選入創業家（8477）、建準（2421）與安鈦克（6276）。
觀察台股上周的前半周「鋼鐵人」群起而攻，後半周「航海王」揚帆啟航；電子類股方面，隨美光財報優於預期帶動記憶體族群冒出頭，IC設計、矽智財（IP）股接棒演出，整體市場多頭氣氛依然健康，預計紅包行情在本周持續上演。
選股方面，建議本周可關注新上市的強勢半導體設備股，如天虹、台灣精材等；挾政策概念的重電、軍工、觀光旅遊族群，受惠選舉行情加持，也有表現機會。亦可關注報價上揚、明年需求復甦的矽晶圓廠如環球晶、中美晶及IC設計、記憶體等。
本周選股布局昶虹今年切入機電、建築材料業務，12月營收可望再創佳績；網通股凱碩受惠美國基建持續增溫及低軌衛星，預計2024年大幅成長，且有集團股加持，11月營收月增倍增，12月可望再創佳績。
另選入電商平台創業家，即將迎來耶誕、跨年、農曆春節傳統旺季，預期12月營收可望大增；散熱廠建準受惠AI伺服器業務前景看旺；電腦機殼及電源製造商安鈦克，自有品牌「ANTEC」行銷全球，預期第四季營收將持續成長。
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