台股上周受外資年底節慶提前放假影響，交投趨於清淡，大盤高檔狹幅整理，周K翻黑全周下跌77點，今年交易日僅剩五天，法人指出，即使指數陷入區間震盪，但仍保持多頭上攻走勢，建議可關注集團作帳仍在輪動類股，另接近大選前夕，也可留意尚未發動的綠能與生技股補漲力道。

歐美系外資放長假，對台股上周操作偏向被動，搭配期貨空單高達萬口以上，壓抑指數上揚空間，法人認為，本周內資控盤情況會更顯著，投信年底最後結帳行情下，相關籌碼多空激戰股勢必震盪加劇，主力鎖定的集團作帳股則有上衝機會。

觀察本周四位達人選股布局，多以集團IC設計、AI PC及電商類股為主；其中豐銀投顧分析師龔鴻彬，本周全面更換持股，投組看好低價股昶虹受11月營收年增303％影響，12月可望再創佳績，比重為27％最多，另選入受惠美國基建需求增溫的凱碩，再選入購物旺季需求帶動的創業家，及建準、安鈦克。

摩爾投顧分析師林漢偉布局集團IC設計股，其中安國在法說會宣示轉型矽智財（IP），加上神盾集團作帳行情，押寶26％為最高，並選入受惠AI PC規格提升、聯發科集團資源加持的鈺太，另選第四季營收看俏的艾華及益得、神基。

顧德投顧分析師趙彭博本周則鎖定年底購物旺季，選入創業家，配合營收、股價再創半年新高，漲勢可期，資金比重達35％為最高，另選入技術面具優勢的物流及大宗物資貿易股昶虹，以及安鈦克與集團股的凱碩、安國。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周布局方面，隨PC市場庫存去化，看好目前重啟拉貨動能的鈺太，比重22％最高；另WiFi 7重啟拉貨動能的來頡則占20％，其他則選入安鈦克、凱碩及安國。

逐洞賽即將進入年終尾聲，上周四位達人選股皆為正報酬，完勝大盤的-0.44％，第三洞成績也揭曉，由氣勢如虹的龔鴻彬，上演「帽子戲法」三度奪冠，單周績效以8.86％佳績搶勝，林漢偉則以6.95％報酬居次，趙彭博、黃勇文分別位居三、四名；而上周四位達人一致看好的遊戲股華義，不負眾望繳出34.4％的周報酬，成最佳助攻手。

本循環逐洞賽進入第三洞，四位達人中，龔鴻彬連三洞奪冠、氣勢如虹，總報酬22.48％也暫居首位，林漢偉則以8.53％緊追在後，趙彭博及黃勇文分居第三、四名。