台股上周受外資年底節慶提前放假影響，交投趨於清淡，大盤高檔狹幅整理，周K翻黑全周下跌77點，今年交易日僅剩五天，法人指出，即使指數陷入區間震盪，但仍保持多頭上攻走勢，建議可關注集團作帳仍在輪動類股，另接近大選前夕，也可留意尚未發動的綠能與生技股補漲力道。
歐美系外資放長假，對台股上周操作偏向被動，搭配期貨空單高達萬口以上，壓抑指數上揚空間，法人認為，本周內資控盤情況會更顯著，投信年底最後結帳行情下，相關籌碼多空激戰股勢必震盪加劇，主力鎖定的集團作帳股則有上衝機會。
觀察本周四位達人選股布局，多以集團IC設計、AI PC及電商類股為主；其中豐銀投顧分析師龔鴻彬，本周全面更換持股，投組看好低價股昶虹受11月營收年增303％影響，12月可望再創佳績，比重為27％最多，另選入受惠美國基建需求增溫的凱碩，再選入購物旺季需求帶動的創業家，及建準、安鈦克。
摩爾投顧分析師林漢偉布局集團IC設計股，其中安國在法說會宣示轉型矽智財（IP），加上神盾集團作帳行情，押寶26％為最高，並選入受惠AI PC規格提升、聯發科集團資源加持的鈺太，另選第四季營收看俏的艾華及益得、神基。
顧德投顧分析師趙彭博本周則鎖定年底購物旺季，選入創業家，配合營收、股價再創半年新高，漲勢可期，資金比重達35％為最高，另選入技術面具優勢的物流及大宗物資貿易股昶虹，以及安鈦克與集團股的凱碩、安國。
鼎燁投顧分析師黃勇文本周布局方面，隨PC市場庫存去化，看好目前重啟拉貨動能的鈺太，比重22％最高；另WiFi 7重啟拉貨動能的來頡則占20％，其他則選入安鈦克、凱碩及安國。
逐洞賽即將進入年終尾聲，上周四位達人選股皆為正報酬，完勝大盤的-0.44％，第三洞成績也揭曉，由氣勢如虹的龔鴻彬，上演「帽子戲法」三度奪冠，單周績效以8.86％佳績搶勝，林漢偉則以6.95％報酬居次，趙彭博、黃勇文分別位居三、四名；而上周四位達人一致看好的遊戲股華義，不負眾望繳出34.4％的周報酬，成最佳助攻手。
本循環逐洞賽進入第三洞，四位達人中，龔鴻彬連三洞奪冠、氣勢如虹，總報酬22.48％也暫居首位，林漢偉則以8.53％緊追在後，趙彭博及黃勇文分居第三、四名。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：