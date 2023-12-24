以色列軍隊對巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）發動新一輪軍事攻擊之際，美國白宮表示，總統拜登今天施壓以色列總理尼坦雅胡，要求他保障當地平民性命。
法新社報導，白宮發布聲明表示，「總統強調保護平民人口，包括支持人道援助作業的迫切需要；也強調允許平民安全遠離戰鬥區的重要性」。
拜登稍早在白宮告訴媒體說，他與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行「長談」，並形容這是一場「私人對話」。
拜登回應一個後續問題時說：「我並沒有要求停火。」
白宮聲明表示，兩位領袖討論了以色列軍事行動的「目標和階段」，也討論了讓剩餘人質安全獲釋的重要性。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日跨離加薩邊境突襲以色列南部社區，根據官方數據造成約1140人喪生，多數為百姓。哈瑪斯並在突襲期間擄走大批民眾，目前仍扣押約129名人質在加薩。
針對哈瑪斯的突襲，以色列對加薩發動猛轟，根據當地衛生部門，迄今已有至少2萬57人喪生，其中多為婦孺。
上個月的以哈停火行動看到哈瑪斯釋放105名人質，包括80名以色列人；以色列則自境內監獄放走240名巴勒斯坦囚犯。
路透社報導，以色列為達成完全控制加薩北部的目標，今天持續與哈瑪斯武裝分子激戰。前一天，聯合國安理會呼籲讓更多物資進入加薩，但並未要求雙方停火。
加薩北部城鎮賈巴利亞（Jabalia）上空濃煙密布，居民通報當地持續遭到以色列戰車砲轟和襲擊，並說以色列戰車進一步往城中移動。
哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）表示他們利用以色列稍早發射但未引爆的飛彈，摧毀了當地5輛以色列戰車並傷及其中2名人員。路透社無法查核這項說法。
以色列軍方發言人表示，以軍已幾乎達成作戰控制北加薩的目標，準備將地面攻勢擴大到加薩走廊其他地區，並把焦點集中在加薩南部。
美國和以色列反對停火，理由是這會給了哈瑪斯重新集結和重新武裝的機會。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121224
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