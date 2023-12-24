碩天（3617）上周量能回溫，帶動股價緩步反彈向上，22日收盤價205元，順利重返200元大關，並跟進打出雙底。
碩天因為主要客戶在歐美，第三季往往是全年營收高點。今年前11月合併營收約108.5億元，相比去年同期成長4.8％。碩天表示，不斷電系統需求穩定成長，在經過今年市場庫存調整後，預期明年整體市場還會恢復成長。
此外，碩天近年來切入資料中心電源管理系統，今年出貨成長大，帶動營收比重拉升到3成以上，預期明年還會是成長表現。
碩天（3617）上周量能回溫，帶動股價緩步反彈向上，22日收盤價205元，順利重返200元大關，並跟進打出雙底。
碩天因為主要客戶在歐美，第三季往往是全年營收高點。今年前11月合併營收約108.5億元，相比去年同期成長4.8％。碩天表示，不斷電系統需求穩定成長，在經過今年市場庫存調整後，預期明年整體市場還會恢復成長。
此外，碩天近年來切入資料中心電源管理系統，今年出貨成長大，帶動營收比重拉升到3成以上，預期明年還會是成長表現。
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