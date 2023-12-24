昇貿（3305）CB轉換價定78.3元，並已收足應募價款，22日伴隨台股上漲，股價跟進勁揚，盤中一度漲逾7％，終場漲幅收斂，以75.5元作收，漲幅仍逾半根漲停，順利創下今年7月25日以來新高紀錄，不僅價量俱揚，KD亦呈現低檔交叉。
外資、自營商擴大買超幅度，22日分別買超昇貿1,614張、271張，累計外資已經連續買超昇貿五個交易日，合計買超張數達2,456張；展望2024年，昇貿看好錫價趨穩、NB換機潮可望帶動錫膏出貨量，加上筆電品牌廠積極導入低溫錫膏、回收錫，明年出貨量可望成長逾10％。
昇貿（3305）CB轉換價定78.3元，並已收足應募價款，22日伴隨台股上漲，股價跟進勁揚，盤中一度漲逾7％，終場漲幅收斂，以75.5元作收，漲幅仍逾半根漲停，順利創下今年7月25日以來新高紀錄，不僅價量俱揚，KD亦呈現低檔交叉。
外資、自營商擴大買超幅度，22日分別買超昇貿1,614張、271張，累計外資已經連續買超昇貿五個交易日，合計買超張數達2,456張；展望2024年，昇貿看好錫價趨穩、NB換機潮可望帶動錫膏出貨量，加上筆電品牌廠積極導入低溫錫膏、回收錫，明年出貨量可望成長逾10％。
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