高薪但不富裕的亨利族通常已脫離剛出社會時捉襟見肘的日子，擁有較穩定的工作，甚至也累積了人生第一桶金，但離退休與財富自由還有一段路要走，基金業者建議亨利族利用年輕優勢、資產配置打造個人財務自由藍圖，提早邁向準富族。

「亨利族」一詞最早於2003年出現於《財富》（Fortune）雜誌，意指出生於1981年～2000年、目前年齡介於23歲～42歲間，年收入約10萬美元～25萬美元的族群，且職涯發展仍處於上升階段。「亨利族」不僅有高薪收入，也享有累積財富的時間優勢，以30歲年輕人為例，到退休前就有將近35年的投資期間。

根據鉅亨買基金研究團隊統計，這群人若投入年化報酬率為6.6％的基金商品，投資100萬元，五年可增加38萬元，如果延長投資時間至30年，財富則可增加580萬元。

除了時間複利優勢，鉅亨買基金總經理張榮仁認為，年輕人還有風險承受優勢，因此更可透過提高風險性資產（如股票）比重來增加潛在報酬。根據統計，若完全投入股票並持續投資15年的平均報酬率為163％；較股8債2的152％以及股6債4的140％，報酬表現更好。

但因市場始終存在不確定性，投資仍需避免將資金單一重押，透過資產配置，投資之路才能走得長久，即使是百分百投資於股票型基金，也必須做好分散投資的準備。基金業者建議，積極型年輕人可以100％持有股票基金，再將其中一部分資產配置在相對防禦性質較高的股票資產當中，像是必需消費或較保守的健康護理基金，用以降低投資組合波動。如果資金夠充裕的人，則可考慮因應市場機會而添加部分戰略性配置，例如在特定主題出現時配置受惠股。

投資屬性偏穩健的投資人可考慮以70％股票基金搭配30％債券基金，其中，債券基金可選擇跟景氣連動較高的全球非投資等級債券和新興市場債券基金。若投資心態更為保守者，則可布局全球綜合債券或投資等級債券做為主要投資的債券基金。

操作策略上，基金業者建議，想提早邁向財富自由的亨利族群可善用定期定額的方式。主要是因為基金定期定額可以克服人性追高殺低的弱點，將市場的波動轉為機會，如果再能落實逢低持續扣款、適時停利的操作技巧，亨利族透過基金定期定額就能達成人生的理財目標。