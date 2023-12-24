迅杰（6243）營收以電腦周邊及消費電子相關應用IC為主，隨市況轉佳，AI PC應用亦將帶動明年整體筆電出貨成長需求；成本端也將迎來晶圓代工廠價格鬆動，有利於整體成本結構改善。
迅杰近期股價表現強勢，自11月中以來，量、價俱揚，歷經高點回檔盤整，新一波攻勢逐步成型；22日股價收72元、漲幅3.74％，順利挑戰突破月線關卡。迅杰具神盾集團色彩，近期展開先進製程IC合作，將AI逐步導入各IC產品線應用，新品研發動能強勁；另外，也取得USB-IF之E-Marker晶片認證，獲國際大廠之導入。
迅杰（6243）營收以電腦周邊及消費電子相關應用IC為主，隨市況轉佳，AI PC應用亦將帶動明年整體筆電出貨成長需求；成本端也將迎來晶圓代工廠價格鬆動，有利於整體成本結構改善。
迅杰近期股價表現強勢，自11月中以來，量、價俱揚，歷經高點回檔盤整，新一波攻勢逐步成型；22日股價收72元、漲幅3.74％，順利挑戰突破月線關卡。迅杰具神盾集團色彩，近期展開先進製程IC合作，將AI逐步導入各IC產品線應用，新品研發動能強勁；另外，也取得USB-IF之E-Marker晶片認證，獲國際大廠之導入。
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