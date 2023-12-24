房貸補助申請了沒？內政部自今（2023）年6月1日開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」（房貸補貼），即將在下周五（12/29）下午5時截止受理申請。據統計，目前累計逾46萬戶合格戶已領到支持金，合格率超過6成，達目標戶數近9成。

國土管理署表示，截至11月底，房貸補貼已突破73萬戶申請案，並累計逾46萬戶合格戶已領到支持金，並提醒，本專案將於2023年12月29日下午5時截止受理申請，凡是符合申請資格的貸款戶，請把握最後申請機會，趕緊至線上提出申請。

房貸補貼申請條件包括下列；

▲貸款人僅有一筆自用性質購置住宅貸款。

▲貸款人名下持有房屋一戶以內。

▲2021年家庭所得合計於120萬元以內。

▲原始核貸金額台北市850萬（總價約1,200萬元）元以下、其他縣市700萬元（總價約1,200萬元）以下。

▲上述資格認定基準日為112年2月28日。

只要是自用住宅的貸款都可以申請，無論房屋貸款是國民住宅、國軍官兵住宅、中央及地方公教住宅、勞工住宅貸款等皆可申請，而且不影響領取其他補助與津貼的權利。

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