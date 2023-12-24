台泥（1101）新能源營運漸上軌道，投信法人逢低承接，上周股價在五日均線與月線糾結34.2元至34.7元間上下跳動，22日收盤34.3元，短期周線、月線趨勢已有反轉往上跡象。季線趨勢在上周已扭轉下滑往上。量能維持穩增長。
9日KD值已見低檔，預期短期可望交叉往上。各短線技術指標仍呈多空交戰，短期股價應會持續在35元附近盤整，待量能放大才有上漲空間。在新能源事業貢獻度提升下，獲利能力已優於去年。在水泥營占下滑、能源及循環經濟營收提升下，市場對2024年營收獲利成長有期待。
台泥（1101）新能源營運漸上軌道，投信法人逢低承接，上周股價在五日均線與月線糾結34.2元至34.7元間上下跳動，22日收盤34.3元，短期周線、月線趨勢已有反轉往上跡象。季線趨勢在上周已扭轉下滑往上。量能維持穩增長。
9日KD值已見低檔，預期短期可望交叉往上。各短線技術指標仍呈多空交戰，短期股價應會持續在35元附近盤整，待量能放大才有上漲空間。在新能源事業貢獻度提升下，獲利能力已優於去年。在水泥營占下滑、能源及循環經濟營收提升下，市場對2024年營收獲利成長有期待。
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